加油等等！中油宣布明起汽、柴油降價

明日凌晨0時起汽、柴油價格各調降0.4元。圖：資料照

台灣中油公司自明（15）日凌晨0時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星。

本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今(114)年累計至11月底止，中油共吸收約64.44億元。實際零售價格以各營業點公告為準。亞鄰油價資訊可至中油官網查詢。

廣告 廣告

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

留美博士與助理教授相戀 男方母竟因「女方家有五姊妹」反對婚姻

大石公司登記軍火槍砲品項41天拿下國防部2億標案 凌濤：超出國人三觀