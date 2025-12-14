加油等等！ 中油宣布「汽、柴油大降價」

其他人也在看
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 83
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 6
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
記憶體話題延燒！「這檔」列注意股仍暴衝 攜54萬巨量再攻新高價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（12）日開高走高，早盤上漲72.79點開至28,097.54點，加權指數終場大漲173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62％，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 1 天前 ・ 4
被動元件需求噴出！投信單週敲進「它」5.6億元 旺宏、台積電都入口袋名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（12/08～12/12）加權指數上漲173.27點，終場收在28,198.02點，漲幅0.62%。據證交所盤後籌碼動向，投信本週合計買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
訂單蜂擁！記憶體這檔6天強噴45% 國家隊豪砸2億元力挺
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（12）日開高走高，加權指數終場收在28198.02點，上漲173.27點，漲幅0.62%，成交金額4757.18億元。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
攜手光聖搶攻矽光子商機！這「磊晶廠」半月暴漲近8成 10月自EPS年增40倍轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導磊晶廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI與光通訊高速發展，帶動高速磊晶材料需求激增，加上日前攜手光通訊大廠光聖（6442）布局C...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
DRAM漲70%、部分零件暴漲170% 手機筆電不僅變貴還降規？
南韓《朝鮮商業日報》報導，PC製…民報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台股創高後行情走向？專家曝這些族群有漲
[NOWnews今日新聞]台股昨日創下新高28568.02點後，盤中震盪收黑，今（12）日成功收高，不過創高上下震盪也讓投資人感到迷惘。專家分析，年底適逢耶誕、元旦及農曆新年，一般來說會有年底行情，加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
美股烏雲飄過來 台股本周陷28K保衛戰
台股集中市場周漲213點或0.78％，收28,198點，成交量2.49兆元，連三周上漲，上周台股盤中創下歷史新高28,568點，收盤的歷史高點28,400點，同時台積電再度成功上演秒填息行情。惟AI指標股甲骨文、博通展望不佳，拖累美股重挫，本周台股行情恐陷入28,000點保衛戰。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
向美國FDA申請藥證遭三度駁回 台康生技股價慘綠淪今唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣生物製藥廠商台康生技（6589）今（12）日發布重訊，公告美國食品藥物管理局（FDA）對其專屬授權夥伴Sandoz生物相似藥EG...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／那指費半承壓！博通跌逾10% 非科技股成亮點！這家狂飆逾12%
在聯準會（Fed）近期祭出降息一碼後，市場焦點轉向個股財報與AI題材的不確定性。受限於科技巨頭財報不符預期以及對AI資本支出的疑慮持續影響，週五（12日）美股主要指數表現分歧，科技類股壓力尤為沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
獲利了結賣壓出籠！美股回落 博通暴跌11％、台積電ADR下殺4.2％
[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）本週降息，部分獲利了結賣壓出籠，美國股市12日回落，投資人拋售科技股，半導體公司博通重挫逾11%，市場再度對投資人工智慧（AI）獲得的回報感到擔憂，道瓊工業指數下跌245.96點、0.51%，標準普爾500指數下跌1.07%，那斯達克指數下跌1.69%，費城半導體指數大跌5.10%，台積電ADR下殺4.20%，收在292.04美元。 綜合外媒報導，儘管博通財報亮眼，股價仍下跌超過11%，這家晶片製造商警告，低毛利率的客製化AI處理器銷售增加正壓縮獲利能力，引發對大型科技企業AI投資回報的疑慮。拖累了甲骨文和輝達，股價分別下跌4.47%、3.27%，在前一交易日，甲骨文重挫超過11%。 隨著人工智慧產業面臨越來越大的壓力，AI股下跌，其他板塊如金融、醫療保健和工業類股則受到一定程度的提振，Visa上漲0.64%、萬事達卡上漲1.45%，聯合健康集團漲1.52%，奇異公司上漲3.91%，表現亮眼。投資分析師表示，價值股12日的表現優於成長股，目前對AI領域確實比較謹慎，但並非完全悲觀。 美股道瓊工業指數12日終場下跌245.96點，或0.新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
15檔三增三勢股 領軍衝
台股蓄力再拚高峰，法人認為，短線操作可留意11月營收年增、月增、前11月營收優於去年同期，且籌碼面、資金面、股價面表現強勢的「三增三勢」股，包括光洋科、晟銘電、中砂等15檔，有望扮演搶攻29,000點領漲先鋒。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體熱潮！法人看好封測廠華泰受惠 飆漲停爆量破3萬張登量價雙增王
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導隨著記憶體報價上漲，受惠於記憶體市場復甦及急單效應，業界也傳出相關封測廠將從年底至明年分階段調漲報價，依不同客戶約在...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
PCB搭AI順風車瘋漲！「銅箔基板廠」連5漲噴2漲停創新天價 Q3獲利季增591%超亮眼
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求持續沸騰，PCB供應鏈全面受惠，軟性銅箔基板（FCCL）指標廠台虹（8039）股價因而水漲船高，本周每日均收漲，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話