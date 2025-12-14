加油等等！ 中油宣布「汽、柴油大降價」

台灣中油自15日起汽、柴油價格各調降0.4元。

台灣中油公司今（14）日宣布，自明天、15日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價各調降0.4元，參考零售價格分別為：92無鉛汽油26.8元、95無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.3元、超級柴油25.2元。

台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

中油指出，今年累計至11月底止，共吸收約64.44億元，調價後，各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。