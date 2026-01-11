加油等等！國內油價連2周調降 汽、柴油各降0.2元

受國際油價走跌影響，國內油價連兩周跟進調降。

受國際油價走跌影響，國內油價連兩周跟進調降。

台灣中油公司今（11日）宣布，自明凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升分別調降0.2元，參考零售價格為：92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元，民眾加油可再等等，等價格調降再前往加油。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元，實際零售價格以各營業點公告為準。