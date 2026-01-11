加油等一下！台灣中油明起「汽、柴油」調降0.2元 最新零售價出爐

中油12日起汽柴油各降0.2元，95無鉛27.9元，續行穩定油價措施。 圖：中油／提供

[Newtalk新聞] 國內油價即將迎來下調好消息。台灣中油宣布自明(12)日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調降0.2元，調整後95無鉛汽油來到每公升27.9元。本次調價除按浮動油價機制，也持續配合政府調降貨物稅與維持亞鄰最低價等平穩措施，落實穩定國內物價之承諾。

台灣中油 說明，自明(12)日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

按浮動油價機制調整原則，台灣中油表示，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，此價格已低於日本、韓國、香港及新加坡等亞洲鄰近國家。針對每公升吸收金額部分，汽油包含政府調降貨物稅2.2元，維持亞鄰國家最低價與平穩措施則均為0.0元，合計每公升吸收2.2元。柴油部分包含政府調降貨物稅1.6元，維持亞鄰國家最低價與平穩措施均為0.0元，合計每公升吸收1.6元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅，其中汽、柴油每公升各共2元及1.5元，據此調整國內油價。台灣中油 進一步強調，為了協助穩定國內油價，將持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如前所述，實際零售價格以各營業點公告為準。

