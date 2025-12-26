加油要快！下周油價估漲0.3~0.4元

本周由於美國對委內瑞拉原油出口進行查緝，讓國際原油價格波動，估計下周一（29日）開始，國內油價調漲，汽油調漲約0.3到0.4元、柴油調漲0.3到0.4元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調，不過實際調整金額請於周日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7至26.8元、95無鉛汽油每公升28.2至28.3元、98無鉛汽油每公升30.2至30.3元、超級柴油每公升25.1或25.2元。

根據外媒報導，本周由於美國強化對委內瑞拉原油出口的查緝行動，成為國際油市關注焦點。美方以制裁執行為由，在加勒比海一帶攔查並扣押多艘涉嫌協助委內瑞拉規避制裁的油輪，並持續追蹤所謂「影子船隊」，意圖切斷原油外銷管道，削弱委內瑞拉政府的財政來源。

委內瑞拉方面則嚴正反彈，指控美方行動違反國際法，並通過國內法案，將干擾航運與能源出口的行為列為重罪。美委緊張升溫，使市場對原油供給風險的憂慮加深，推升本周國際油價走勢，也再度凸顯能源制裁在地緣政治中的影響力。

