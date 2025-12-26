加油要快 下周油價恐再漲

▲汽、柴油價格下周可能調漲。（圖／台灣中油提供）

[NOWnews今日新聞] 國內油價下週恐怕又要往上調。依中油浮動油價機制推算，累算至12月25日的國際原油指標，「7D3B」（70%杜拜與30%的布蘭特）周均價來到每桶62.23美元，較上周的60.45美元上漲1.78美元；同時，新台幣兌美元本周均價31.504元，也比上周31.485元小幅貶值0.019元，進一步墊高成本。

在「不考量亞洲鄰近國家最低價」以及「不啟動平穩措施」的前提下，預估下周汽油與柴油零售價都可能每公升各上調0.3至0.4元區間。

至於近期國際油價走升的原因，主要與美國對委內瑞拉原油出口加強查緝有關，供給面疑慮推升油價。實際調整金額仍以中油公告為準，預計將在12月28日中午12時對外公布。

