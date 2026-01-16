加油要快！下週中油汽柴油估「每公升漲近1元」

即時中心／徐子為報導

由於伊朗政局緊張，連帶影響地緣政治緊張導致國際油價上漲。依照中油浮動油價公式，預估下周一（19日）凌晨零時起，汽油每公升調漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。

媒體《中央社》報導，若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27元或27.2元、95無鉛汽油每公升28.5元或28.7元、98無鉛汽油每公升30.5元或30.7元、超級柴油每公升25.5元或25.7元。



中油累算至昨（15）天，調價指標7D3B週均價為63.60美元，較上週60.28美元上漲3.32美元。本週新台幣兌美元匯率為31.627元，較上週31.548元貶值0.079元。



依中油浮動油價調整機制作業原則，預估中油下週汽油調漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。



中油將於18日中午12時公布實際調整金額。





