加油要快！下週汽油預估最多漲0.8元、柴油0.9元

由於伊朗地緣政治緊張局勢，本週國際油價大漲，且台幣兌美元小跌。台灣中油啟動油價平穩機制，預估下週汽油每公升調漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。

預估下週汽油將漲價。（示意圖／記者高珞曦攝）

國際油價因伊朗地緣政治升溫而大漲，中油累算至1月15日的調價指標，7D3B週均價為63.60美元，較上週上漲3.32美元。本週新台幣兌美元匯率為31.627元，較上週貶值0.079元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.9元。中油啟動平穩措施後，預估下周實際金額汽油調漲0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元。不過，最終油價調整金額將依照本週日（18日）中午12點在台灣中油全球資訊網及經濟部網站正式公布為準。

廣告 廣告

延伸閱讀

鹹酥雞界黑馬！網激推「炸高麗菜」被嚴重低估：好吃到發瘋

郵局網路轉定存限額「降至100萬元」 3/14起實施

命運新篇章！6星座「蛻變啟程」 摩羯座浪漫升級、獅子拋開自尊