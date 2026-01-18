加油要快！中油宣布明起汽、柴油價格調漲 原因與1事有關

1/19起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。示意圖：資料照

台灣中油公司自明（19）日凌晨0時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

中油表示，本周受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星。

中油提到，本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，去(114)年中油累計共吸收約64.44億元。實際零售價格以各營業點公告為準。亞鄰油價資訊可至中油官網查詢。

