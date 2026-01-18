即時中心／潘柏廷報導

台灣中油今（18）日表示，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油說明，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

廣告 廣告

中油也說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

原文出處：快新聞／加油要快！中油宣布：明起汽柴油各調漲0.8及0.9元

更多民視新聞報導

出門戴口罩！今各地舒適溫暖 中南部空品亮橘燈

台美關稅15％拍板！她揭華府內幕消息：台灣團隊層級之高「美方大吃一驚」

血腥鎮壓！伊朗最高領導人證實 反政府示威釀「數千人」死亡

