加油要快！ 中油明起汽柴油價各調漲0.3、0.6元

台灣中油公司自2日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元。（圖／報系資料照）

台灣中油公司今（1）日宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

國際油價30日小幅回落，在近期漲勢後進入整理，不過價格仍守在近6個月高點附近，主因美伊緊張關係持續提供支撐。美國紐約西德州中級原油期貨下跌0.32％，收在每桶65.21美元。布蘭特原油期貨小跌0.03％，收在每桶70.69美元。

廣告 廣告

油價29日觸及2025年8月以來最高水準。消息人士指出，美國總統川普正評估對伊朗行動，引發市場對原油供應中斷的擔憂。美伊雙方隨後皆釋出願意對話的訊號，但伊朗隔日表示，其防禦能力不應被納入任何談判議題。

台灣中油表示，本週受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.4元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。

台股於2026年1月強勢上漲3100.15點，法人認為，台積電獲利不斷創高，讓指數暫不預設高點，但台股短線漲多就是最大壓力，封關前仍需留意資金流動情況；美股重量級公司財報仍將左右股市表現。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王瑞德爆「北市議員中頭獎800萬」 網瘋猜得獎者他急喊：快自首好嗎

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人