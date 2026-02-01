加油要快！台中油明起汽柴油齊漲 95無鉛逼近29元大關

12/8凌晨0時起汽、柴油價格各調漲0.1元。示意圖：資料照

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

台灣中油表示，本週受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.4元。吸收金額如附表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。亞鄰油價資訊可至中油官網查詢。

