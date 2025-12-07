即時中心／梁博超報導

受國際油價上漲影響，台灣中油今（7）日表示，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油說明，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

廣告 廣告

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。





原文出處：快新聞／加油要快！國際油價上漲影響 中油宣布明起汽柴油調漲0.1元

更多民視新聞報導

大雪「6禁忌」別觸犯！專家揭「7類食物」防感冒

演唱會經濟爆發！高捷單日運量衝破35萬 再創年度新高

台灣「這數據」居全球之冠！越南、馬來西亞緊追在後

