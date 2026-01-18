加油要快！明日起汽油調漲0.8元、柴油漲0.9元

台灣中油公司自明(19)日凌晨零時起汽油價格調漲0.8元，柴油漲0.9元。 圖：中油／提供

[Newtalk新聞] 台灣中油公司自明(19)日凌晨零時起汽油調漲0.8元、柴油調漲0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

