加油要快！汽柴油下週漲0.3元、0.6元 98無鉛汽油破30元

受國際油價上漲影響，2月2日凌晨12時起國內油價有波動，汽油每公升調漲0.3元，即92無鉛汽油來到每公升27.4元、95無鉛汽油28.9元、98無鉛汽油30.9元。

由於國際油價高漲，預估下週2月2日起汽油漲0.3元、柴油漲0.6元。（示意圖／記者高珞曦攝）

柴油則調漲0.6元，不過超級無鉛柴油預估仍維持26.3元。建議民眾把握時間先去加油，實際油價以中油公司公告為準。

