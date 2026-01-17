加油趁早！伊朗內亂拉抬國際油價 台灣汽、柴油下週預估漲幅曝光

即時中心／高睿鴻報導

伊朗因民生經濟凋敝、貨幣匯率重貶、青年高失業率等問題，近日爆發嚴重示威抗議；由最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）領導的革命衛隊，為捍衛政權拼命鎮壓，頻頻製造流血衝突，至今已有上萬名抗議者喪生。在國內亂成一團、獨裁政權甚至朝不保夕的情況下，伊朗做為產油國，其政治緊張情勢恐將衝擊國際及我國油價。若按中油浮動油價公式，預估1月19日起，每公升汽油將上漲0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。

按中油累算至1月15日的調價指標，7D3B週均價約63.6美元、較上週60.28美元上漲3.32美元。另，本週新台幣兌美元匯率31.627元，則較上週31.548元貶值0.079元。

而依中油浮動油價調整機制作業原則、以及，不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施等條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價得漲0.8元、柴油漲0.9元。不過，中油啟動平穩措施後，下週汽油漲幅可縮至0.6至0.8元、柴油調漲0.7至0.9元。

因此，預估從1月19日凌晨12點起，我國每公升汽油價恐調漲新台幣0.6至0.8元、柴油漲0.7至0.9元。按此推估，92無鉛汽油恐將從每公升27元，調漲至27.2元；95無鉛汽油從28.5元漲至28.7元；98無鉛汽油從30.5元漲至30.7元；超級柴油從25.5元漲至25.7元。而最終確切金額，仍應以中油周日正式對外公布為準。

