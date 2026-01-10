加油遇狂人自焚！保全來不及逃被「撲倒擁抱」 驚嚇還原恐怖瞬間

社會中心／新北報導

新北市板橋區一間加油站9日發生縱火事件，30歲林姓男子自行取加油槍朝自身淋汽油後點火，全身著火後撲向一旁剛加完油的曾姓運鈔車保全（50歲），造成曾男全身約15％灼傷。曾男今天受訪表示，當時嚇壞了，因為離太近根本來不及跑，會向對方提告殺人、傷害等罪。

曾姓保全接受電訪表示，昨晚開公務車去加油，正在等結帳時，看到該名男子好像跟站員有衝突，他突然拿出打火機點火，接著全身著火衝了過來，因為離得太近，來不及逃開就被撲倒，他還抓緊我的手不放，下意識去阻擋就被灼傷，當時真的被嚇壞了，沒想到竟然會遇到這種事。

嫌犯點火後朝曾姓保全撲倒。（圖／翻攝畫面）

曾姓保全全身約有15％灼傷。（圖／當事人提供）

曾姓保全還說，自己全身約有15％的2度灼傷，包括手腕、後腰、大腿，目前還不太能自由走動，需住院觀察治療，預計還要休養1、2個月，對方看起來精神情況似乎有問題，已對他提告殺人、傷害等罪。

警方表示，除了曾姓民眾已對林男提告外，在搶救過程中，另有一名消防員被林男追打，被害消防員也已提告傷害與妨害公務。目前縱火的林男還在加護病房治療，他拒絕透露縱火動機，也尚未製作筆錄。

