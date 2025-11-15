加油「加滿」吸入一級致癌物風險暴增 醫勸：跳停就好

加油。（示意圖／黃威彬攝）

一般民眾到加油站加油很常聽見「95加滿」，但不只中油公司和環境部曾建議「跳停就好」，有毒物專家也警告，油箱加太滿容易導致油氣溢散，其中還含有「苯」等一級致癌物，長期吸入會增加罹患血癌風險。

林口長庚醫院毒物科中心主任顏宗海指出，汽油揮發的油氣中含有苯、甲苯、二甲苯等多種有毒有機溶劑。而「苯」更是被世界衛生組織列為第一級致癌物質，證實會增加罹患血癌（白血病）的風險。

顏宗海醫師也提醒，選擇「自助加油」的民眾更需小心，因為不熟悉操作更容易加到溢出；專業加油員都受過訓練，較懂得如何節制加油量。而機車族還要注意，油箱加到滿溢，行駛中晃動更容易導致汽油溢出，使行進間不斷吸入從油箱口揮發出的有毒氣體，直接對健康造成傷害。

過去台灣中油曾在官方臉書粉絲專頁發文指出，加油時加滿會增加「總有機揮發物（TVOC）」約3500至5500ppbv的油氣逸散；加完油之後立刻抽起油槍，加油槍管內還有殘油，會比等3秒再抽油槍，約增加26倍的「總有機揮發物」排放量。因此呼籲民眾，加油時不要太貪心，「跳停就好，以免吸入較多油氣有礙健康。」

不只如此，環境部也曾說明，汽油運送過程中油箱內揮發的油氣逸散，當油氣隨上衝油槍時，會啟動油槍的油氣回收功能，一旦回收的油氣達上限時，會觸動油槍的感應裝置，誘發跳彈的反應並停止輸油，也就是俗稱的「跳停」。

對此，環境部呼籲「加油跳停就好」，可以避免苯、甲苯、二甲苯與乙苯等氣體散出，以防止車主與加油站員工吸入這些氣體，造成身體健康的負擔；也可以改善加油站工作環境的空氣品質。另外，環境部也提醒，若造成油氣逸散，可依《空氣污染防制法》處以新台幣5000元至100000元罰鍰。

