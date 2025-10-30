加油！威力彩本期頭獎槓龜 下期保證2億元
記者高珞曦／綜合報導
台彩30日晚間公布威力彩最新1期第114000087期獎號，第1區由小到大依序為13、14、17、20、21、24，第2區獎號為02。不過本期頭獎未送出，下期頭獎保證2億元，實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。
財神到！威力彩頭獎2億 今彩539、3星彩、4星彩最新獎號看這邊
威力彩第114000087期，頭獎獎金保證2億元，台彩今（30）日晚間開出最新獎號，第一區號碼為13、14、17、20、21、24；第二區號碼為02。其他獎項獎號如下：．今彩539：05、27、28、台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩第114087期開獎
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。中央社 ・ 1 天前
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 23 小時前
今彩539開獎了！10/30中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114263期開獎，中獎號碼為05、31、27、28、37，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
