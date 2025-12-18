加油、購物！ 羅伯萊納次子落網前畫面曝光 首度出庭很冷靜

羅伯萊納夫婦命案中，涉嫌弒殺雙親的次子尼克，17日首度出庭。（圖／達志影像美聯社）

好萊塢名導演羅伯萊納夫婦命案，警方公布最新監視器畫面，涉嫌殺害雙親的次子尼克，案發當晚曾現身洛杉磯加油站，不久後就在附近被逮捕。尼克在美國時間17號首度出庭，儘管被控兩項一級謀殺罪，但他全程神情冷靜，沒有展露太多情緒。

羅伯萊納夫婦命案中，涉嫌弒殺雙親的次子尼克，17日首度出庭。（圖／達志影像美聯社）

監視器畫面顯示，一名背著紅色背包的男子走進洛杉磯一家加油站商店，在貨架間來回走動後結帳離開。停車場的監視器隨後拍攝到警方活動，這名男子就在該處被逮捕，他正是好萊塢名導羅伯萊納命案的關鍵人物——萊納夫婦的次子尼克，也是警方認定涉嫌持刀殺害雙親的嫌犯。

根據美國媒體報導，萊納夫婦最後一次公開露面是在週六晚上參加Conan O'Brien的節日派對。據悉，羅伯萊納和尼克在派對上發生了爭吵。報導指出，尼克原本不在派對的邀請名單上，但羅伯萊納特地詢問主人是否可以帶尼克同行，顯示他們有意修復與兒子的關係。然而不幸的是，隔天下午，羅伯萊納的女兒返家後發現父母雙雙陳屍家中。驗屍官已證實兩人的死因都是「銳器傷」。

尼克在17日早上首次出庭時表現得非常冷靜，他坐在玻璃後方，身穿藍色長背心，雙手被鎖住。他在被捕後迅速聘請了王牌律師Alan Jackson為自己辯護。Jackson表示，這對雷納家族來說是一場毀滅性的悲劇。尼克在庭上同意將提訊延期到明年1月7日，但其他家屬沒有到場旁聽。

Jackson強調，這個案件涉及非常複雜而且嚴重的問題，需要非常小心地處理和分析。尼克的哥哥和妹妹事後透過聲明首度對外發聲，表示言語難以形容他們所承受的痛苦，並請求外界給予家屬尊重與隱私。

