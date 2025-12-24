「加法vs減法」你選的方法能支撐生活嗎？選錯投資節奏 報酬率看得到吃不到！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

投資不只是追報酬率的遊戲，而是在人生不同階段，找到資產與現金流的平衡。懂得何時加、何時減，才是讓投資長久、生活安穩的核心問題。

減法投資的核心，在於把不確定的市場漲跌轉換成確定的現金流；而加法投資，則是透過再投入，讓資產雪球越滾越大。重點在於，投資人得知道什麼時候用加法累積，什麼時候靠減法安心生活。

加法投資，顧名思義就是不斷累積，透過股息再投入，長期持有，藉由時間的複利效應讓資產雪球越滾越大，這種作法適合處於資產累積期的人。但是，加法投資並非沒有風險，畢竟「帳上富貴」不等於獲利真的落袋，一旦市場大跌3、4成，很多人可能無法承受心理壓力。

減法投資看重回本 面對波動壓力較小

需要提醒的是，你的做法是加法或減法投資，並非由ETF名稱或類型來區分，而是以投資人怎麼使用股息來判斷。例如，元大台灣50（0050）雖然是市值型ETF，但它會配息；若你把股息領出來花用於生活，其實就是在做減法投資。相反的，元大高股息（0056）雖以高股息著稱，但若你選擇將股息全部再投入，它則能發揮加法投資效果。

減法投資的心態往往建立在「回本率」上，例如投入1百萬元在高股息ETF，若年殖利率有6%，16年左右就能靠股息回收本金。這種算法雖然是心理帳戶，卻能讓投資人更有信心長期持有，而不會過度受股價波動干擾。

只是，減法投資有其代價，若股息花掉不再投入，資產擴張速度自然會停滯。

至於減法投資會不會吃本金？若標的體質差，配息只能看作本金返還。唯有選擇長期向上或趨勢平穩的標的，股息才能成為真正用於生活的『投資薪水』。

另外，減法投資將讓資產與生活更緊密連結。以繳房貸為例，例如500萬元投入高股息ETF，年息約30萬元，即使配息縮水，每月應仍能有2萬元左右的收入，還是可抵一半的房貸支出，降低經濟壓力。

對有現金流需求的人來說，最大的焦慮往往是市場大跌時必須賣股換現金，而減法投資因為持續有股息進帳，可使生活品質維持一定水準，投資人就不用被迫出場。

更進一步的應用是搭配質押借款，若股息殖利率有6%，而質押利率僅2.5%～3%，中間的息差就能形成正向現金流，投資人不必賣股也能靈活運用資金。這種進階應用需要注意風險，若標的大跌導致維持率不足，可能面臨追繳；或是配息減少，就可能無法覆蓋借款利息。

減法投資人著眼於回本，把股息化為可用的現金流，就算市場波動，也能比較安心地度過低谷。而加法投資人追求的是資產成長，盯著報酬率不斷累積，承受市場大跌時的心理折磨則是必須的代價。不管採用哪種方法，重點在於，加法並非永遠最好，減法也不是偷懶的投資方式，真正的智慧是懂得順應人生階段與需求，適時調整投資心態與方法。

年輕人適合加法 但依需求選減法也沒錯

選擇加法或減法投資，考量點不在年齡而在需求。常見的說法是年輕人適合加法投資，退休族適合減法投資，但實際上，決定投資方式的不該只是年紀，而是當下對現金流的需求。

舉例來說，某些年輕人背著房貸、要養小孩，他們自然也會偏好能穩定持續配息的減法投資，因為現金流能直接緩解生活壓力。相反地，有些退休族手上資金充裕，他們不急著領股息，就會選擇把股息再投入，繼續用加法擴大資產。關鍵在於你想要的是現金流，還是資產擴張。

如果「當下」的生活需要支撐，那麼領息就是最直接的減法投資。如果「當下」不缺現金流，那麼把股息再投入，依然能發揮加法效應。投資最重要的不是跟誰比較報酬率，而是能否真正支撐你的生活。

投資方法的重點，不在於分類自己做的是加法或減法投資，而在於你選擇的方法能否支撐生活。加法追求成長，但要承受大跌的心理壓力；減法著眼回本，股息流能即刻緩解當下壓力，就算市場波動也能安心，但長期績效不如加法。

真正的投資與人生智慧，絕非追求帳面數字上漲，而是依需求調整策略，讓資產服務你。當做到「沒有感覺」、「無動於衷」，那就是領悟真正的長期投資智慧了。

