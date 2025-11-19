加深合作 川普宣布沙烏地阿拉伯為主要非北約盟友

美國總統川普(Donald Trump)18日在白宮宴請沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)時宣布，他將沙烏地阿拉伯列為「主要非北大西洋公約盟友」(major non-NATO ally, MNNA)。

川普說：「今晚，我很高興宣布，我們將透過正式指定沙烏地阿拉伯為主要非北約盟友，將我們的軍事合作提升到新的高度。這對他們而言非常重要。」

川普提到這項先前僅有19個國家獲得的殊榮時表示：「我現在才第一次告訴大家，因為他們希望為今晚保留一點小秘密。」 (編輯:柳向華)