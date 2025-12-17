加深通訊韌性布局！中華電信AI訓練模型 強化海纜預警系統

中華電信持續「海、地、星、空」通訊韌性布局。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣位處颱風及地震帶，加上地緣政治風險，通訊韌性成為國安重要課題。中華電信持續擴大「海、地、星、空」通訊韌性布局，今年新增啟用2條國際海纜，明年預計新增2條國內海纜，並加深掩埋深度；今年起也以AI訓練船隻行為模型，強化自動預警系統，分析並預警潛在勾斷風險。

中華電信的「海、地、星、空」，「海」指海纜，「地」指固網寬頻、行動寬頻與微波通訊，「星」指低、中軌道衛星，「空」指同步軌道衛星。布局越密，通訊管道越多。

廣告 廣告

「海」方面，國內海纜目前有10條使用中，連結本島與離島，明年中旬完工啟用2條，分別是台馬第四海纜、台澎金第四條海纜。國際海纜現投資啟用9條，連結日本、美國、東南亞國家，未來將再投資5條；其中SJC2與APRICOT已於今年下半年陸續啟用。

「地」方面，本島山頂建有微波站，於海纜毀損時提供離島通訊，或在颱風地震切斷高山與平地間光纖時，提供通訊管道，避免出現通訊孤島。固網寬頻則朝全光網路(全部光纖)邁進，超高速、低延遲、低耗能網路。行動寬頻則配合政府政策，將5G推展至全台368個鄉鎮區，偏鄉5G人口涵蓋率已達99%。

「星」及「空」則是衛星建置，當微波站異常，還有衛星提供服務。中華電信在距離地面1000公里低軌道衛星、8000公里中軌道衛星、3.6萬公里同步軌道衛星，都有投資布建。此外，由中華電信完全擁有、投資40多億元的「第三代Micro GEO」微同步軌道衛星，是台灣首個主權衛星，明年中旬有機會服務全國。

中華電信表示，因應極端氣候，針對易成通訊孤島區域，預計2026年前建置超過400套基地台電力儲能櫃，台電若停電，仍可維持8小時以上運作。

另外，針對海纜遭船隻毀損事件頻傳，中華電信為降低外力破壞風險，明年新增的2條國內海纜，掩埋深度從2公尺加深至2.5到3公尺，並在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，強化物理防護。

中華電信為加強保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，今年起利用AI訓練船隻行為模型，即時分析並預警潛在勾斷風險，從被動搶修轉為「事前預測、主動防禦」，並持續精進即時監控告警能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

