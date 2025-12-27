加湯發現白色漂浮物！湯鍋一撈竟是「白骨燉鼠」 全場狂吐

大陸中心／陳佳鈴報導

爆料網友表示，當下原本只是想加個湯，沒想到會撈出這份超噁「大驚喜」。（圖／翻攝微博）

中國大陸食品安全問題再度引發大眾恐慌！近日廣西百色一名網友爆料，他在外享用早餐準備加湯時，竟從店家的公共大湯鍋中撈出一隻完整的動物屍體，疑似是受困其中被「慢火燉爛」的老鼠，驚悚畫面隨即在網路瘋傳。

根據網路流傳的影像，這隻從湯鍋舀出的老鼠約有手掌大小，疑似因長期處於高溫滾水中，皮肉已被熬到發白、甚至隱約可見骨頭，長長的鼠尾巴還垂掛在湯勺邊緣，場面極其駭人。爆料網友表示，當下原本只是想加個湯，沒想到會撈出這份超噁「大驚喜」。當地衛生機關接獲通報後展開調查，並於 26 日發布通報，並責令該店立即停業清消。

相關新聞曝光後，迅速衝上微博熱搜，引發大量網友嚇壞。不少人崩潰直呼：「加湯時才看到老鼠，表示剛才已經喝了一碗老鼠湯在胃裡」、「這根本是老鼠精華液」、「看完真的會對外食產生陰影」。

也有部分網友分享類似的慘痛經歷：「員工餐廳也發生過，死去的記憶突然開始攻擊我」、「好多小飯店免不了有老鼠，但燉成這樣太罕見」。更多網友感嘆：「看來以後還是少在外面吃，自己做的最放心」、「以後外食只能全程盯著手機看，不敢看碗裡是什麼」。

