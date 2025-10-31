加濕器一機多用？專家籲「別混精油」恐引呼吸系統疾病 自來水也中槍

加濕器可以減緩空氣乾燥造成皮膚乾裂、鼻腔黏膜乾燥出血等不適。示意圖／photoac

空氣過於乾燥，容易導致皮膚乾裂、喉嚨乾癢、鼻腔黏膜出血等不適，而為了一機多用，同時兼具保濕，又能幫助睡眠、預防感冒、達到消毒殺菌等作用，許多人在水箱中添加精油、醋或是板藍根；不過呼吸與重症醫師指出，這種做法不僅沒有科學依據，更可能引發呼吸系統疾病。

許多人會在加濕器中添加精油、醋、板藍根，藉增加濕度同時，釋放出相關成分達到助眠、防止感冒等功效，不過根據中國經濟網報導，中國華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院呼吸與重症醫學科主任醫師張惠蘭教授表示，真正用於治療且能作用於肺部的物質，必須具有一定的「水溶性、脂溶性」微粒數，能與肺泡上皮細胞相結合，從而被毛細血管吸收。

專家建議於加濕器中添加純淨水，避免自來水中雜質影響機器壽命。示意圖／photoac

反之若物質無法被吸收，對肺部來說是一種異物，會加重氣喘、肺氣腫等疾病症狀，甚至導致過敏性肺炎；電商平台也指出，加濕器除了增加空氣濕度，並無其他功能，就連「水」也有條件，盡量添加純淨水，避免自來水裡的「雜質」影響機器壽命。

「我並不反對使用加濕器，我自己也會在天氣乾燥時，每天晚上睡覺時使用。」張惠蘭表示，不過濕度太高也容易引發呼吸系統疾病，建議使用加濕器時應根據室內空氣乾燥程度來調整霧化量；報導也提及濕度最好控制在30%至50%，並每3至5天清洗消毒加濕器1次。



