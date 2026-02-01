加熱包子免用電鍋！日本廚師教1招 2分鐘快速出爐

早上想吃包子，卻沒有電鍋怎麼辦？日本一名廚師分享實用小技巧，只要在杯中倒入1公分深的水，將包子置於杯子上方，再用微波爐加熱2分鐘，就能吃到蓬鬆又熱騰騰的包子，方法引起上萬人討論。事實上，全聯也曾分享過類似做法，並提醒包子或饅頭不宜直接放入微波爐加熱，否則水分流失，容易變得乾硬。

日本一名廚師近日在社群平台X分享，只要利用微波爐，也能加熱出蓬鬆柔軟、口感媲美餐廳的包子。他表示，只需在杯子中倒入約1公分深的水，再以600瓦微波加熱2分鐘，就能讓包子回溫又不乾硬。

廣告 廣告

貼文曝光後吸引上萬人按讚，許多網友留言表示實用，「太讚了，終於可以早上吃到熱包子」、「以前一定要用電鍋蒸，早上根本來不及」、「明天要試試看」、「真的變得又蓬鬆又溫暖」。

事實上，全聯 也曾在官網分享過類似的小技巧，特別適合廚具有限的租屋族或趕著上班、沒時間用電鍋的人。全聯指出，冷凍饅頭先稍微淋上一些水，再準備一個與饅頭大小相近的杯子，杯中倒入約1公分高的水量，將饅頭放在杯口上方後放入微波爐，加熱1到2分鐘即可。

全聯也提醒，饅頭或包子不宜直接放進微波爐加熱，否則水分會快速流失，容易變得又乾又硬；此外，杯子的尺寸也要慎選，若杯口太大，包子可能掉入水中，最後變成一碗「饅頭湯」。

更多中時新聞網報導

郭富城拍新片 陳意涵舉手求演

林心如50歲生日趴 甜蜜對唱霍建華

MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單