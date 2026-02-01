​加熱菸免稅新制今上路 國外帶回「帶錯一支」最重罰500萬

​

財政部修正的《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》今起生效。（ 圖為AI生成示意圖）

本報記者綜合報導

隨著 2026 年 2 月 1 日多項民生新制正式上路，國人最容易踩入的「雷區」莫過於加熱菸入境規範。財政部修正的《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》今起生效，首度開放旅客攜帶加熱菸入境。然而，衛福部國健署發出嚴正警告，若旅客從日本、韓國等海外地區購買加熱菸回台，即便只有一支，也將面臨最高新台幣 500 萬元的巨額罰鍰。

​僅限「台灣版」合格品項

​此次修法核心在於配合衛福部已完成部分加熱菸的「健康風險評估審查」。根據新制，年滿 20 歲的旅客入境時，可免稅攜帶經核定通過的指定加熱菸 200 支（一條）。

​但國健署菸害防制組提醒，這並不代表可以去國外「掃貨」。目前通過台灣審查的僅有美、日兩家業者、共 14 款品項，且業者已明確表示：「國外販售的加熱菸與組合元件，並非台灣核准的相同品項」。換言之，目前國外市售的加熱菸均未通過我國審查，依法仍禁止攜帶入境。

​海關與國健署強調，凡是未經核准的加熱菸及其元件，不論數量多寡，只要在入境時被查獲，將依《菸害防制法》開罰新台幣 5 萬元至 500 萬元，相關菸品也會被沒入銷毀或退運。

​專家建議：台灣免稅店購買才保險

​目前合法的加熱菸僅限於在「台灣本島」或「離島免稅商店」購買。由於農曆春節 9 天連假將至，預期入出境人次將創高峰，相關單位強烈呼籲民眾：切勿誤信「只要一條就合法」的網路謠言，以免為了省小錢卻遭致天價罰單。