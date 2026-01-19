加熱菸入境免稅放寬至200支 2/1正式上路

財政部宣布修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品入境免稅額度為200支。考量農曆年節即將到來，預告期縮短至本周五（1月23日）截止，新制將於2月1日起正式施行。

財政部宣布修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品入境免稅額度為200支。(圖/中天新聞)

財政部說明，衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸已於2025年10月11日起陸續上市，因此配合調整入境旅客攜帶免稅菸品的品項及數量。由於農曆年節將至，入境旅客人數大幅增加，為使民眾及早適用新規定，特別縮短預告期程。

根據修正內容，年滿20歲的入境旅客可免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品200支（1條）。目前傳統捲菸的入境免稅規定同樣為200支，新制將加熱菸納入免稅品項範圍。

此外，民航機、船舶服務人員得免稅攜帶上述菸品5小包（每包20支）。財政部強調，相關規定配合輸入規定修正生效期程，明定自2026年2月1日起施行。

財政部同步預估修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店可銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客。旅客可隨身攜出離島地區至台灣本島或其他離島地區，或至中國或其他國家，自用免稅數量每人每次以200支為限。

中天關心您｜吸菸有害健康！

