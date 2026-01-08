加熱菸可幫助戒菸？日本逾7千人大型研究揭謊言

抽加熱菸等新興菸品有助於戒菸？不少菸商會以此作為行銷，但日本大型研究顯示，有意戒菸者若使用新興菸品，其成功戒菸的可能性顯著較低；更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，反而常導致雙重使用，加深成癮。

衛福部國健署今（8）日引用一份2024年日本一項大型研究，呼籲民眾勿受行銷誤導，唯有拒絕所有菸品、積極戒菸，才是保護健康的唯一方法。

抽加熱菸 戒菸者破戒風險增1.54倍

日本研究指出，有意戒菸者若使用新興菸品，其成功戒菸的可能性顯著較低；更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，曾戒菸者若接觸新興菸品，其重新吸食紙菸的風險增加了1.54倍，證實新興菸品無助於擺脫尼古丁依賴，反而常導致「雙重使用」，加深成癮。

這份研究對象為7044名20歲以上成年人，在2019年至2021年間全國性網路調查中至少有2次觀察記錄，分為正在吸菸者、曾吸菸者和從不吸菸者。

新興菸品與紙菸危害相近 即時短暫使用也有問題

衛福部依「指定菸品健康風險評估審查辦法」及相關程序，已對2家業者共14項加熱菸申請案作成有條件通過之行政處分。

不過，國健署表示，菸商常宣稱新興菸品所產生的有害物質較少，然而多項國際醫學期刊發表的實證顯示，這些產品對人體生理造成的危害不但是立即性且具體可見。研究指出，新興菸品所釋放的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因為熱裂解所產生的致癌毒素。

另有研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。

實驗顯示轉換使用新興菸品並無法改善肺部對細菌感染的清除能力，其造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食紙菸相近。

多元戒菸服務 量身打造個人戒菸計劃

國民健康署提供民眾多元戒菸服務，全台近2700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業的戒菸服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，諧音為「戒菸撥63」；或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫，並提供戒菸相關資訊，陪伴民眾一起渡過戒斷症狀，擺脫菸癮。

