加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

〔記者洪瑞琴／台南報導〕加熱菸合法上市引發熱議，但「合法」不等於「什麼都能做」。近期就有市民自日本返台時攜帶兩盒加熱菸，仍遭海關依法全數沒入，最高恐面臨新台幣500萬元罰鍰，也顯示民眾對相關法規仍存重大誤解。

南市政府衛生局提醒，民眾在社群平台分享「加熱菸開箱文」、「口味比較」、「購買推薦」等內容，仍可能觸法。依《菸害防制法》第12條規定，凡足以影響他人購買意圖的菸品宣傳、促銷或變相廣告，均屬違法，違者可處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰；平台未配合下架，也須負連帶責任。衛生局強調，網路分享看似無害，但不慎就可能踩到法規紅線。

另一常見誤解是「既然合法上市，是否可從國外攜帶回台？」衛生局指出，依《菸害防制法》第15條規定，加熱菸及其必要組合元件(如加熱器)仍屬禁止輸入品，無論自用或販售均不得攜帶入境。近期的日本返台案例，就是違規攜帶仍被海關沒入的實例。所謂「合法上市」，僅指民眾可在國內合法販菸場所(如連鎖超商、連鎖超市、菸酒專賣店)購買，並不等同於可從國外帶回。

南市衛生局強調，加熱菸雖已合法上市，但所有相關行為仍須遵守菸害防制法規。衛生局將持續監測網路平台，加強校園周邊販菸場所查察與宣導，確保市民及青少年健康不受危害。

