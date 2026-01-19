加熱菸將比照紙菸免稅入境 解禁日期、相關規定曝光

財政部宣布國人入境將可享有200支加熱菸免稅額度。（示意圖，本刊資料照）

出國掃貨要注意，加熱菸入境規定近期宣告鬆綁，從2026年2月1日開始，只要買的是衛福部核准的指定菸品，通通給予200支免稅額度，離島也同步實施相同免稅規定。

加熱菸享免稅優惠

以前加熱菸在海關總是被擋在門外，法規上一直沒能比照傳統紙菸享有免稅優惠。但從2025年10月11日衛福部開始核准特定加熱菸上市後，財政部就積極修法，現在只要年滿20歲，無論帶的是傳統捲菸還是新型加熱菸，免稅額度都一樣。

機組員、船員加熱菸免稅規定

不只是旅客有福，這次連機組員和船員的權益也一併考量進去。新規定同樣在2026年2月1日上路，免稅限額訂為5小包（每包20支）。財政部表示，考慮到農曆年期間的人潮暴增，除了顧及公平性，更希望能有效緩解過年期間海關查驗的壓力。

離島購買加熱菸有免稅優惠嗎?

此外，赴離島旅遊愛，免稅商店的規則也同步修訂，未來在離島免稅店購買合規的加熱菸，不論是帶回台灣或出國，通通適用每人每次200支的免稅上限。

