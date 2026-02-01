加熱菸新制今上路！入境可帶200支免稅 搞錯1事最高罰500萬

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

隨著新型態菸品管理需求增加，財政部近日公告修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》規定，預計從今（2026）年2月1日起，正式將「經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品」納入旅客免稅攜帶品項，上限為200支（1條）。不過，國健署特別提醒，目前國外市售的加熱菸品項與台灣核准的並不相同，民眾若從國外攜入非法菸品返台，可能面臨最高500萬元的罰鍰。

2/1日起，年滿20歲的入境旅客可免稅攜帶200支加熱菸回台。（示意圖／Unsplash）

財政部說明，由於衛福部已於去（2025）年10月起陸續核准部分加熱菸上市，現行免稅菸品規範必須隨之調整。考量到農曆春節將至，返台及來台旅客人數將大幅增加，為了讓新制能及時銜接，此次採取縮短預告期的方式辦理，預計於今年2月1日起正式施行。

國健署菸害防制組組長羅素英解釋，目前台灣僅通過美、日兩家加熱菸業者共14款品項與4款組合元件上市，而業者均反映，這些在台合法的品項，並沒有在其他國家販售相同產品。換句話說，民眾在國外機場免稅店或市區商店購買的加熱菸，極大機率與台灣核准規格不符，一旦攜帶入境就屬於違法行為。

羅素英強調，新制上路後，合法的免稅加熱菸目前僅限於在「台灣本島或離島的免稅商店」可購買。民眾若心存僥倖，私自從國外攜帶電子煙、未經核准的加熱菸或相關元件入境，將面臨新台幣5萬至500萬元的罰鍰。

