加熱菸新制2月上路 入境免稅有雷！帶錯1支罰500萬

財政部日前宣布，「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」新制將從2026年2月1日生效，未來旅客能自免稅店購買加熱菸品，每人限量200支免稅入境，但因為資訊誤傳，部分民眾以為可以隨意購買喜愛的海外產品了，其實新規定有限制，是經衛生福利部核定、通過健康風險評估的指定品項，嘗試帶回未經許可的加熱菸品仍屬違法行為，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

財政部表示，此次修法是因衛福部對特定加熱菸品完成健康風險評估結果，開放品項僅限台灣免稅通路有販售的合格商品，民眾若在海外自行購買未經核准的加熱菸，還嘗試帶回台灣入境，不論數量多寡都屬於違法行為，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰，相關菸品將退運或全數銷毀。

衛福部國健署指出，目前審查通過的只有2業者、14品項，且業者告知所有產品都沒有在國外販售，入境旅客若想攜帶免稅加熱菸品，只能在台灣的免稅商店選購。

董氏基金會說，加熱菸同樣屬於菸品，同樣含有尼古丁、焦油、甲醛等有毒、致癌且具成癮性的物質，同時也會產生二手菸，造成周遭他人健康問題，提醒民眾少抽菸，減少對自身、他人的身體造成傷害。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

