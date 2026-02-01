加熱菸新制2/1上路！入境攜帶200支免稅 搞錯1事最重罰500萬

記者蔣季容／台北報導

國健署提醒，只能在台灣本島或離島的免稅店購買合法通過的菸品，從國外攜入非法菸品回台，最重可以開罰500萬元。（示意圖／資料照）

加熱菸新制上路！財政部近日公告修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》等相關規定，擬新增入境旅客可免稅攜帶「經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條）。對此，衛福部國健署提醒，只能在台灣本島或離島的免稅店購買合法通過的菸品，從國外攜入非法菸品回台，最重可以開罰500萬元。

財政部說明，衛福部已完成部分加熱菸產品的健康風險評估審查，並自2025年10月11日起陸續核准上市，現行免稅菸品規範已不足以因應新型態菸品管理，因此配合修法，調整入境旅客可免稅攜帶的菸品品項與數量。考量農曆春節將至，返台及來台旅客人數預期大幅增加，財政部此次修正採取縮短預告期方式辦理，公告期間為7日，至1月23日截止，並預計於今年2月1日起正式施行。

國外購得品項均不合法！最重罰500萬元

國健署菸害防制組組長羅素英表示，國內去年通過美、日2家業者加熱菸，共14個品項與4款組合元件可以上市販售，而2家業者都稱「其他國家沒有販售相同的產品」，因此入境旅客還是不能從其他國家攜帶加熱菸和組合元件進來台灣。

羅素英強調，新規上路後，未來只有在台灣本島及離島的免稅商店，才有可能買到合法加熱菸，若違規攜帶從國外買的電子煙、加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

