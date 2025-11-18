加熱菸核准不等於安全 屏嚴查宣傳菸品

屏東縣衛生局人員至菸酒專賣店，查核加熱菸販售情況。（記者毛莉攝）

加熱菸於近日通過審查核准上市販售，屏東縣政府衛生局提醒，核准僅是「符合最低法規要求」，絕非「無害認證」或「安全證明」，將對宣傳菸品「減害」的行為嚴查稽查。

根據世界衛生組織多項科學實證，加熱菸與紙菸皆含有尼古丁、焦油等多種致癌物，對人體具有危害，將導致成癮、心血管與呼吸系統等多種疾病。

衛生局指出，所謂「減害」或「安全替代品」均是菸商行銷話術，事實上只要是菸品，就沒有安全劑量，任何宣稱「減害」的說詞均已違反菸害防制法規定。

衛生局表示，因應加熱菸納管，衛生局依菸害防制法嚴格執法，同步稽查販售端與使用端，嚴禁業者販售或供應加熱菸予未滿二十歲者，違者最高可處新臺幣二十五萬元罰鍰。

至於法定禁菸場所，如三人以上室內工作場所、大眾運輸工具等，亦全面禁止民眾使用加熱菸，違者最高可處新臺幣一萬元罰鍰；另禁止任何形式的廣告、促銷或贊助，違者最高可處新臺幣五千萬元罰鍰。

衛生局日前抽查六十五家販賣場所，包含超商及菸酒專賣店，針對陳列、展示及商品均符合規定。

衛生局強調，目前核准的加熱菸僅有特定品項。民眾若自國外攜帶未經核准的加熱菸入境，即已違反菸害防制法，最高可處新臺幣五百萬元罰鍰，切勿以身試法。

衛生局長張秀君呼籲，戒菸才是唯一健康選擇，吸菸百害無一利，為了自己與家人的健康，最好的選擇是尋求專業協助、完全戒菸，屏東縣也提供多元戒菸服務，民眾可利用縣內合約醫事機構，讓專業人員協助您邁向無菸的健康生活。