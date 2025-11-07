加熱菸視同一般菸品！民眾認清遠離菸害遵守《菸害防制法》

【記者 朱達志／台東 報導】衛生福利部國民健康署114年7月29日及10月11日通過2家健康風險評估審查之加熱菸，計14個品項及4款組合元件，為確保流通產品均符合規定，臺東縣衛生局於11月3日再次稽查全縣66家超商加熱菸上架販售情形，重申杜絕任何不法行為之決心。

臺東縣衛生局表示，查察三大重點：

1、確認販售通路之加熱菸菸品包裝標示依「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」規定，菸品之尼古丁、焦油含量，應依菸品出廠檢測結果據實標示，另紙菸以外之菸品，得印製後以「牢固黏貼之方式」為之。

2、確認販售通路是否依菸害防制法規定張貼警示圖文、限制展示面積不超過2平方公尺，並於銷售時確實查驗購買者年齡是否年滿20歲，落實「停、看、聽」(停止銷售菸品給未滿20歲者、仔細觀察顧客是否滿20歲，(如有懷疑，先查明身分證明文件)、委婉告知相關法令規定)原則。

3、菸品展示方式是否符合規定。菸品不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式展示菸品。

衛生局呼籲民眾，即使部分加熱菸及其組合元件有條件通過中央健康風險評估審查，其仍視為一般菸品，須遵照禁菸場所禁止使用及未滿20歲不得使用等菸害防制法相關規定。另任何形式的菸品都有健康危害，要拒絕傳統紙菸及新興菸品，才能真正遠離菸害。（照片記者朱達志翻攝）