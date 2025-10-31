加熱菸違法下架，專家：政府依法執行有據 尼古丁標示不能少

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

<常春月刊>提醒您，吸菸有害健康

台灣首批加熱菸上市僅一天，就因外包裝未標示尼古丁含量，遭政府依《菸害防制法》命令下架。此舉引發菸商強烈反彈，但「台灣拒菸聯盟」強調，菸商拒絕標示已明顯違法，政府嚴格執法有其法律依據與公共健康正當性，呼籲民眾支持，成為守護健康台灣的後盾。

醫師：加熱菸就是菸品，危害不比紙菸少

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑指出，加熱菸本質上仍是「菸品」，只是以不同形式存在。依《菸害防制法》規定，加熱菸與紙菸一樣：

廣告 廣告

禁止任何形式廣告

包裝上須印健康警示圖文與尼古丁含量

陳列販售須依規辦理

薛光傑強調，加熱菸中仍含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒與致癌物質，同樣會釋出二手菸，對健康危害不亞於紙菸，呼籲民眾及早戒除所有菸品。

法律學者：尼古丁標示屬「憲法要求」，菸商說法站不住腳

中央研究院法律研究所副研究員吳全峰指出，憲法法庭早於釋字第585號就明確指出，菸品標示尼古丁等資訊屬於商業誠信與透明原則的必要內容，有助保障公共健康，因此具合法性與正當性。

對於菸商主張「加熱菸無檢測方法、無法標示尼古丁含量」，吳全峰批評這說法「自打嘴巴」，並舉出三大理由：

1️⃣ 國際早有通用檢測法

依《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》第7條，尼古丁檢測可依「國內外通用方法」進行。美國、歐盟、加拿大等國皆有明確標準（如 ISO 10315），並不存在「無法檢測」問題。

2️⃣ 菸商送審資料已含尼古丁數據

依《指定菸品健康風險評估審查辦法》，菸商在上市前送審時就需提交尼古丁含量與檢驗方法。若現在聲稱無檢測法，等於承認當初送審資料不實，應撤銷上市；若送審資料屬實，卻不標示，即違法下架理所當然。

3️⃣ 檢測方法由菸商自行提供

尼古丁數據由菸商自提檢測法與結果，當然能檢測，不能事後否認。

「包裝審查」不是執法藉口

針對菸商提出「包裝未經上市前審查」的辯解，吳全峰回應，這不影響法律執行。一般紙菸包裝也不需預審，但若違法仍應依法處分。既然加熱菸違法事實明確，政府下架決定完全符合法律程序。

從醫學與法律兩個角度來看，尼古丁標示並非形式要求，而是保障公共健康的關鍵資訊。專家呼籲菸商應誠實標示、遵守規範，政府嚴格執法不僅合法，更是維護全民健康的重要一步。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.癮君子別再吸菸殘害子女了!!中年提早記憶減退，恐和幼年吸二手菸有關

.跨國菸商加熱菸未標示尼古丁含量 衛福部令全面下架