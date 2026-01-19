加熱菸200支免稅「只能在國內買」！國健署警告：國外帶回最重罰500萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，未來年滿20歲的入境旅客，可免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的加熱菸200支（1條）入境，最快將於2月1日上路。不過國民健康署特別提醒，這項免稅規定只適用於在台灣本島或離島免稅店購買的合法產品，若從國外攜帶相關加熱菸或組合元件入境，最高可處500萬元罰鍰。

財政部預告，20歲的入境旅客未來可免稅攜帶200支加熱菸回台。

根據修正草案內容，年滿20歲的入境旅客未來可免稅攜帶200支加熱菸，等同於1條的數量。除了入境旅客可攜帶200支免稅指定菸品外，民航機與船舶服務人員也增訂得攜帶5小包，每包以20支為限。此外，離島免稅購物商店設置管理辦法也將同步修正，屆時旅客自離島免稅店購買經核定通過的指定菸品，隨身攜帶至台灣本島或其他地區時，其自用免稅數量同樣限制為每人每次200支。

此項調整是為因應衛福部核准的加熱菸已陸續上市，為使入境免稅規範與國內合法上市品項一致，財政部決定配合修正相關稅放辦法。財政部強調，這項變更是為了配合加熱菸合法化後的輸入需求，讓相關管理規範更趨完善、貼近民眾實際需求。

對此，國健署菸害防制組組長羅素英也說明，目前國內通過的加熱菸品項，在國外並無相同組合元件，因此入境旅客不得從其他國家攜帶加熱菸或相關元件入境，只能在台灣（含離島免稅店）購買合法產品。若違規攜帶國外購入的電子煙或加熱菸相關產品，將依規定處新台幣5萬元至500萬元罰鍰，呼籲民眾切勿誤踩紅線。

