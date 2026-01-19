加熱菸200支免稅 國健署：無法帶回台灣

▲國健署日前與地方衛生局聯合稽查加熱菸，而對於國外帶回免稅部分，國健署強調，其他國家並未販售相同品項。（示意圖／國健署提供）

[NOWnews今日新聞] 財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。衛福部國健署表示，針對相關加熱菸及組合元件，國內通過的2家業者都表示在其他國家並未販售相同品項，因此國人在其他國家仍無法攜帶加熱菸入境台灣，若違法依《菸害防制法》會被裁罰5至500萬元。

針對財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。國健署菸害防制組組長羅素英提到，目前通過核定販售加熱菸及組合元件的2家業者均表示，在其他國家並未販售相同品項。

廣告 廣告

羅素英表示，財政部因應其職權進行相關預告，這是財政部的權責，但因為2家業者在其他國家並未販售相同品項，因此國人在其他國家不可攜帶加熱菸入境，旅客若攜帶未經衛福部核定通過的指定菸品，將依《菸害防制法》第26條規定辦理，處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。

羅素英強調，國健署將加強對外說明與宣導，協助民眾事前了解規定，避免誤觸法。

至於在海關如何攔查，羅素英說，這部分一直有和財政部溝通，也將通過的組合元件及加熱菸柱資料提供給財政部。因此財政部已經了解一定要通過相關評估審查的品項才可以。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

加熱菸加熱器展示政府態度急轉彎 衛福部長石崇良1原因解釋

日本知名菸草公司加熱菸也違法展示？國教行動聯盟向國健署檢舉

加熱菸載具規定轉彎！署長9月稱實體照片禁展示 國健署今改口