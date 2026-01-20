加班不等於認真，那是沒效率！中年後，儘管「理直氣壯」的準時下班吧，你會愛上早歸的自己

雖然這話講出來很傷人，我還是要說。 你之所以加班加個不停，不是公司害的，也不是主管害的，是你咎由自取。

加班都是咎由自取

「主管會覺得早早下班的人不認真」只是刻板印象罷了。

聽到我這麼說，肯定會有人反駁：「事情就是做不完啊！總不能拍拍屁股直接回家吧！」

我明白，我都明白。但我必須說，「那也是你咎由自取」。

我不知道你的工作環境怎麼樣，也不曉得你是否可以不必加班。但只要你還存有一絲「想早點下班」的念頭，就該試著這麼做：在開始工作之前，先「決定今天的下班時間」。

早早下班有多爽

內閣府曾公布過一項有趣的調查結果：「工作時間愈長的人，愈覺得主管對長時間加班的人抱有『工作認真』、『責任感強』等正面印象」。

我就直說吧，那只是錯覺。其實大多數主管都認為「有做出成果就好」，甚至不少主管還希望部下趕快做完事儘早回家。所以，你當然可以理直氣壯地早早下班。

也許你臉皮比較薄，會想「那麼多人在看，我不好意思早早下班」、「不敢比前輩先走」、「那樣太我行我素了，我辦不到」⋯⋯

那麼我要告訴你一個祕訣──那就是，去體驗早早下班有多「爽」。

想像一下泡熱水澡的感覺。慢慢坐進浴缸裡的時候，是不是會覺得「哇、好燙⋯⋯我不行了⋯⋯」但如果噗通一聲跳進浴缸裡，一口氣泡到肩膀呢？你會渾身通暢，讚嘆：「啊～太棒了！」

接著你就會愛上泡熱水澡了，而早點下班也是一樣的道理。

體驗一次有多幸福

如果你猶豫不決，心想：「我做不到⋯⋯」那麼只要一天就好，一鼓作氣跳下去看看，你就會體驗到下班路上一邊看著亮亮的天空，一邊朝家門走回去有多幸福。

這種感覺之所以令人上癮，是因為大腦會釋放多巴胺（令人感到快樂的神經傳導物質）。於是，你就會為此而天天早歸。

我也是因為這樣選擇了每天早點下班，現在也保持著這個習慣。畢竟，臉皮再薄，終究是不敵一個「爽」字啊。

（本文摘自《不過度努力，不為難自己的減法哲學：捨去不必要的執著，只做擅長的事，更容易成功的41個轉念練習》方言文化出版，伊庭正康著）





