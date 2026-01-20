加班不等於認真，那是沒效率！中年後，儘管「理直氣壯」的準時下班吧，你會愛上早歸的自己
雖然這話講出來很傷人，我還是要說。 你之所以加班加個不停，不是公司害的，也不是主管害的，是你咎由自取。
加班都是咎由自取
「主管會覺得早早下班的人不認真」只是刻板印象罷了。
聽到我這麼說，肯定會有人反駁：「事情就是做不完啊！總不能拍拍屁股直接回家吧！」
我明白，我都明白。但我必須說，「那也是你咎由自取」。
我不知道你的工作環境怎麼樣，也不曉得你是否可以不必加班。但只要你還存有一絲「想早點下班」的念頭，就該試著這麼做：在開始工作之前，先「決定今天的下班時間」。
早早下班有多爽
內閣府曾公布過一項有趣的調查結果：「工作時間愈長的人，愈覺得主管對長時間加班的人抱有『工作認真』、『責任感強』等正面印象」。
我就直說吧，那只是錯覺。其實大多數主管都認為「有做出成果就好」，甚至不少主管還希望部下趕快做完事儘早回家。所以，你當然可以理直氣壯地早早下班。
也許你臉皮比較薄，會想「那麼多人在看，我不好意思早早下班」、「不敢比前輩先走」、「那樣太我行我素了，我辦不到」⋯⋯
那麼我要告訴你一個祕訣──那就是，去體驗早早下班有多「爽」。
想像一下泡熱水澡的感覺。慢慢坐進浴缸裡的時候，是不是會覺得「哇、好燙⋯⋯我不行了⋯⋯」但如果噗通一聲跳進浴缸裡，一口氣泡到肩膀呢？你會渾身通暢，讚嘆：「啊～太棒了！」
接著你就會愛上泡熱水澡了，而早點下班也是一樣的道理。
體驗一次有多幸福
如果你猶豫不決，心想：「我做不到⋯⋯」那麼只要一天就好，一鼓作氣跳下去看看，你就會體驗到下班路上一邊看著亮亮的天空，一邊朝家門走回去有多幸福。
這種感覺之所以令人上癮，是因為大腦會釋放多巴胺（令人感到快樂的神經傳導物質）。於是，你就會為此而天天早歸。
我也是因為這樣選擇了每天早點下班，現在也保持著這個習慣。畢竟，臉皮再薄，終究是不敵一個「爽」字啊。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《不過度努力，不為難自己的減法哲學：捨去不必要的執著，只做擅長的事，更容易成功的41個轉念練習》方言文化出版，伊庭正康著）
更多幸福熟齡文章
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點
50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 35
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 197
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 145
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 18 小時前 ・ 188
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 805
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 60
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 65
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 80
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 34
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 716
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 37
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 1
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3