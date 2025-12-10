加班到深夜！ 她一進門見貓咪「衝上前撒嬌求抱抱」 網羨慕：立刻不累了
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
對許多飼主來說，一天最療癒的時刻，往往不是下班，而是回到家被毛小孩用力迎接的那一刻。近日，有網友分享了一則影片，一名女子加班到深夜回到家時，家裡的白貓迫不及待的衝上前迎接她，不只用力磨蹭、還伸手討抱抱，彷彿用行動跟主人說「你辛苦了」，超貼心的舉動讓網友們看了紛紛直呼羨慕。
一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，女子下班剛踏進家門，白貓早已在門邊等候許久。只見牠眼神亮晶晶，彷彿積了一整天思念般地往主人腳邊瘋狂磨蹭，甚至抬起小小的前腳往主人身上撲，急切又黏人的模樣完全顛覆大家對貓咪高冷的刻板印象。看著牠不停地發出撒嬌叫聲，像是在說：「快抱我，我想你想一整天了！」，飼主的心也完全融化，上班一天的疲憊一掃而空。
影片上傳後立刻在網路瘋傳，上傳至今已累積近20萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「下班回家瞧見如此貼心的咪咪寶，牛馬奴才一整天的疲勞煙消雲散」、「鏟屎的還愣在那幹嘛！還不去抱起來，貓咪已經等了ㄧ天了」、「貓咪聲音真的好聽又撒嬌抱抱！照顧到白白胖胖」、「先抱緊處理，其它事情都不重要」、「一開始還蹭錯，整個萌爆！」、「貓：獵物在那裡快拿來」、「怎麼這麼可愛」。
