加班女檢察官地板滑倒重摔！ 法院判賠42萬 精神撫慰金大縮水

彰化檢察官假日加班滑倒骨折，地檢署挨罰42萬精神慰撫金曝光。（圖 ／翻攝畫面）

彰化地檢署前主任檢察官吳怡盈於2022年2月因公務繁重，利用週6假日回署加班，卻在署內走廊踩到正在除蠟的地板瞬間滑倒，造成右側近端肱骨骨折，必須接受開放性復位及鋼板固定手術並住院5日，術後雖遵照醫囑休養3個月，並需人照護及每週復健，但仍留下肩膀僵硬及創傷後壓力症、混合焦慮及憂鬱情緒等後遺症，身心受創深重。

吳怡盈指控，地檢署委託清潔公司施工卻未在施工區域設置警示標示或封閉區域，亦未安排現場管理人員，導致地板濕滑而摔傷，並因此提出醫療費、傷疤治療費、看護費及精神撫慰金共計約122萬元的民事賠償，地檢署則辯稱，事故發生於週末假日，署內非對外開放，且事先有通知同仁不要加班，因此不應負全責。

法院審理後認為，施工工人確有疏失，且地檢署對施工管理亦未盡責任，應依國家賠償法負連帶賠償責任，但精神撫慰金請求100萬元過高，合理金額為20萬元，加上醫療、看護等費用，最終判決地檢署及清潔公司需賠償42萬9051元。

