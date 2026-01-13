加班文宣挨轟情緒勒索！彰基：自願制、最高年終10.5個月

彰化基督教醫院張貼的加班文宣引發醫護人員強烈反彈，臉書粉專「靠北護理師」日前曝光該院文宣照片，海報上以「我今天願意加班!!」為標題，搭配「病人也在等你」等標語，此舉在醫界掀起軒然大波。

「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，其真實樣貌並非幾句標語所能概括。（圖／彰化基督教醫院）

該粉專將文宣內容白話翻譯為「我們不想多請人，麻煩你們繼續用愛把這刀開完。啾咪!」貼文曝光後，大批醫護人員湧入留言表達不滿。有醫護直言「病人等我是關我屁事，又不會給我加薪」，更有人痛批這是「PUA最高境界」、「根本情緒勒索」。

不少網友也加入批評行列，紛紛留言怒轟「錢給到位，不怕沒人加班」、「只會共體時艱的醫院要好好檢討改進」、「這麼荒唐的內容，還堂而皇之公告」。醫護人員普遍認為，在醫療量能崩潰、人力不斷出走的情況下，院方此舉無異於火上加油。

正因有一群人「我今天願意加班」，及那份「再一刀就好」的執著，守住了無數家庭的完整。（圖／彰化基督教醫院）

對此，彰化基督教醫院發出聲明稿說明，該院醫療長同時也是神經外科的張尚文醫師指出，彰基總院近2000名護理師中也只有開刀房的麻醉護理師和手術護理師需要加班。彰化基督教醫院作為彰化、南投、雲林地區唯一的醫學中心，承擔的是區域急重難症的最後防線。

院方說明，彰基總共有35間開刀房，平均週間每天有115台常規刀、26台急診刀。以2025年12月為例，彰基手術室團隊完成了超過80例嚴重頭部外傷與顱內出血的急診手術、近90例心血管、葉克膜相關的緊急手術、近180台四肢骨折手術、以及110台一般外傷手術。

手術室護理師表示，加班是採個人自願並當日登記為主。（圖／彰化基督教醫院）

院方舉例，12月中在腦死大愛器官捐贈的情況下，團隊在一天之內不眠不休地同時完成心臟、肝臟、與兩例腎臟的移植，為了同時搶救四位病患，同時動用了超過50位開刀房醫護人力。

彰基強調，手術室加班採取自願原則、絕不強制，而且加班的時數也有根據勞基法給予加班費。院方提供優渥的加班費與實質獎勵，總院長陳穆寬教授核定今年給自願加班的同仁鼓勵感謝，除了全院3.5個月的年終獎金，還加碼分別為4.0、5.0、7.0、8.0及10.5個月，最高的同仁達到其他員工的3倍。以麻醉護理師來說，有61%的同仁的年終是高於3.5個月，麻醉護理師年終獎金加碼總金額共584萬。

