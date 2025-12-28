加班費額度用罄只能補休？北市教師出走潮引憂

為保障教師權益，各校均會依法編列加班費，但市議員王閩生指出，有許多教師反映，常常加班要申請加班費時，學校卻表示額度滿了只能請補休，建議教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇出走潮。（本報資料照片）

為保障教師權益，各校均會依法編列加班費，但市議員王閩生指出，有許多教師反映，常常加班要申請加班費時，學校卻表示額度滿了只能請補休，建議教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇出走潮。國教行動聯盟理事長王瀚陽則建議，教育局應統一制定認定標準，避免申請浮濫。台北市教育局28日回應，每年度均定期檢視各校加班費執行進度，並據實際需求彈性調整預算額度。

學校主要依《各機關加班費支給辦法》及相關規定編列加班費，並按不同加班類型，比如平日、休息日、例假日加給，同時設有時數上限，加班費支領每月如果超過20小時，需報局同意後，核實提供加班費。

市議員王閩生指出，一校通常只編幾萬塊，有許多老師紛紛反映，時常都要加班到晚上，但要申請加班費時，學校卻說額度上限滿了只能換補休，建議教育局應調查各校實際申請狀況，否則只會加劇教師出走潮。

有校長表示，老師常常因為批改作業或課後輔導加班，但也不會特別向學校申請加班費，應是認為日常行政較難界定成具體加班事由，但遇到特殊專案任務時，申請則通常沒有太大的問題，強調經費不夠校方可與教育局申請調整額度，更核心的問題是在於應要有更明確的認定標準，才能讓老師有申請依據。

國教行動聯盟理事長王瀚陽強調，當老師有額外付出時，透過標準判定該給予補休、薪資補償，但對老師而言，實質的經費補償往往感受較為直接且實際，建議各縣市政府在原有的員額與經費架構下制定統一的認定標準，以避免申請狀況過於浮濫或不符合正常標準。

台北市教育局主秘鍾德馨指出，校方通常會根據規模、人員編制以及往年的預算執行率，按比例規畫下一年度的經費，另於年度中若學校因辦理大型活動或特殊任務需增加經費，教育局也會撥發專案經費以支應額外開銷，積極協助調度，依法保障教師權益。

教育局回應，每年度均定期請各校檢視加班費執行進度，並依據實際需求彈性調整預算額度，經統計民國113年各校加班費執行率為62.75％，而114年截至11月底執行率為36.32％，顯示目前各校編列預算額度，足以支應現行教師加班費用需求。

