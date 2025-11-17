加班逾125小時！高中老師倒下臥床過勞死 遺孀：沒有比生命更重要的工作

日本一名高中英文老師因過勞倒下，在臥床15年後身亡。（示意圖／photoAC）

日本福岡縣一名高中英文老師安德誠治，因長期過勞問題，在41歲就倒下臥床，最終在56歲逝世，而在他倒下的前一個月，他的加班時數已經達到125小時30分。後來，其妻子安德晴美與夥伴共同創立了「停止過勞死」網站，分享遺屬故事、法律諮詢及相關社會資源資訊，並強調「沒有比生命更重要的工作……你是父母的珍寶，國家的珍寶，是獨一無二的存在」。

根據日媒《RKB每日放送》報導，安德晴美目前是「福岡過勞死家庭關注協會」的代表，她最近在丈夫畢業的北九州市立大學舉辦特別演講，告訴台下學生「沒有比生命更重要的工作」。

安德晴美表示，她的孩子們從小就常聽到親戚鄰居說「你父親很偉大，他充滿熱情，工作也很努力，但他應該更好地照顧自己。」雖然她相信對方這麼說是出於好意，卻仍會讓她感到不舒服。

「因過度勞累而死真的是死者的錯嗎？過勞死真的是個人責任嗎？我不希望這個問題被簡化為『個人問題』。」安德晴美直言，她不想讓人們認為長時間工作的人都是美麗、勤奮、優秀的，過勞死其實是社會問題，它是由一種迫使人們長時間工作的制度、公司結構等等因素造成的。

安德晴美提到，丈夫安德誠治2002年倒下後長期臥床，15年來仰賴家人照顧，期間他的學生持續前來探望，鼓勵老師「永遠不要放棄」、「保持微笑」，而她也透露，「這正是我丈夫在班級中一直告訴學生的話」、「這就是為什麼當老師是一份如此美好的工作，但我希望我們能生活在一個老師們能夠充滿熱情地工作的時代，我希望這種熱情能夠延續下去」。

安德晴美也在講座上分享4項建議，首先是「停下來想想，你現在快樂嗎」，如果一直沒日沒夜地工作，甚至睡不到3個小時，應該思考自己是否滿意現在的工作方式，「我丈夫停不下來，他沒有時間和家人聊天、陪孩子玩耍，或做自己喜歡的事。」

安德晴美說，其次是「了解法律和自身權利」，若能掌握相關知識，必要時刻就可以運用它；接著是「找到人傾訴」，不要獨自面對；最後是「勇敢發聲」，成為別人的心靈慰藉。

報導指出，丈夫去世後，安德晴美於2019年與夥伴共同創立了「停止過勞死」網站，分享遺屬故事、法律諮詢及相關機構等等資訊，「沒有比生命更重要的工作。很多人可以取代你，但沒有人可以取代你。你是父母的珍寶，國家的珍寶，是獨一無二的個體。在你的人生旅途中，永遠記住這一點」、「全國還有很多數據表明有多少人死於過度勞累，但我堅信我們需要開始建立一個以人命為先的社會」。

