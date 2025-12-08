加班、小費免稅？前提：夫妻年收未逾30萬
大又美法案為領取加班費、小費的勞工，提供減稅福利。根據該法，員工收到的小費（包括客人自願給的現金小費及收費小費）及加班費在2025年至2028納稅年度，享受全新稅收抵免。
華裔資深理財規劃師及會計師Lawrence Pon對小費新規指出，只要在傳統依賴小費的行業工作，而且沒有做逐項列舉扣除，就能把部分小費收入，從「調整後總收入」中扣除，最高可扣減2萬5000美元。整體看，這項措施被視為替餐飲、旅宿、服務等行業的勞工，減輕一點稅負壓力。
這項新規適用透過W-2、1099-K、1099-NEC或Form 4137申報的小費收入，雖然還是要繳薪資稅，但至少能少算一部分。
這項小費扣除新規設有上限。單身納稅人最高可抵扣1萬2500美元，夫妻合併申報則可達2萬5000美元。同時高收入族群不適用這項優惠，例如2025年單身收入超過15萬美元，或夫妻合併申報超過30萬美元，就無法享受抵扣。另根據Yahoo等多家媒體報導，若是已婚納稅人，必須採夫妻合併申報方式，才能使用這項小費抵扣優惠。
以一名調整後總所得（MAGI）為18萬5000萬美元的納稅人為例，由於單身申報的逐步取消門檻為15萬美元，該納稅人超出門檻的部分為3萬5000美元。依規定，每超過1000美元，扣除額便要減少100美元，因此共被扣減3500美元。將這筆縮水金額從單身最高可扣除的2萬5000美元中扣除後，該納稅人最終仍可享有2萬1500美元的小費收入扣除。
除小費扣除外，美國勞工若領取符合「公平勞動標準法（FLSA）」第7條規範的「合格加班費」，也可享免稅優惠。不過這項優惠目前同樣只有在2025年起至2028年有效。
Lawrence Pon指出，無論你以前是採用標準扣除還是逐項列舉，都能申請這項扣除。可扣除的部分指的是加班工資中、超過你原本時薪的那一段，也就是常說的「一倍半加班費」裡的「多出的一半」。和小費扣除相同，必須是已在W-2、1099或其他指定表格申報的加班收入，才符合資格。
Lawrence Pon舉例，假設一名時薪20美元、加班時薪30美元的員工，僅能就兩者差額的10美元享有扣除。以另一名單身的員工為例，他的時薪為22美元、每周工作50小時、一年工作40周共領取4萬4000美元，加班工資為33美元、全年加班500小時合計1萬6500美元，總收入達6萬500美元。依照新規，加班免稅額即為33美元與22美元的差額所累計的5500美元；若適用12%稅率，實際可減少約660美元稅負。
更多世界日報報導
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
其他人也在看
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
國家報明牌2／8檔TISA台股基金黑馬出列 冠軍3年報酬飆151%
TISA基金是由專家學者組成委員會，從目前市場上銷售逾2000檔基金池中，嚴格篩選出「適格基金清單」；而「TISA級別」則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。本刊精選8檔最具代表性的台股基金，長線投資人可進一步追蹤。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 1
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
PCB無極限！欣興漲破220大關奔3年半新高價 分析師：若跌破這位置停利
PCB領漲股、載板三雄之一的欣興（3037）今（8）日再度拉出漲勢，甩開同為三雄的景碩（3189）、南電（8046），一支獨秀站上222元，以3.2%的漲幅站上近3年半新高價。運達投顧分析師陳石輝指出，目前欣興已是籌碼戰，持有者若跌破當日低點，就要出場停利，若跌破10日均線則建議全數出手。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨潮未歇！這檔盤中「鎖漲停」攜30萬巨量衝鋒 11月營收年增38%創41個月新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（8）日早盤開高震盪，截至上午11時13分，加權指數衝上28,213.85點，漲幅0.83％；華邦電今仍受惠記憶體缺貨潮，直至...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話