「加班125小時」倒下！日本高中老師最終過勞死 妻痛籲：沒有比生命更重要的工作

工時過長影響身心健康。日本一名高中老師加班長達125小時，最後不堪勞累倒下，臥床15年後離世，示意圖。翻攝自unsplash



日本福岡縣一名高中老師安德誠治2002年因長期過勞在41歲時倒下，臥床15年後離世，享壽56歲。他倒下前一個月，加班時數高達125小時30分。其妻子安德晴美後來成立「停止過勞死」網站，向外界呼籲「沒有比生命更重要的工作」。

根據勞動部近日公布國際勞動統計，台灣勞工去年平均工時排名世界第6、亞洲第2，引起關注。日本社會長久以來對長時間工時予以肯定態度，但過勞死遺屬透過親身經歷，期盼改變這個社會現象。

據日媒《RKB每日放送》報導，安德晴美近日在丈夫畢業的北九州市立大學舉辦特別演講。她說，孩子們從小就聽到鄰居或親戚讚美父親工作很努力，卻也說丈夫應該要好好照顧自己。

安德晴美認為，社會上把長時間工作當成「拼命努力」或「熱血敬業」，卻忽略了過勞風險，「過勞死不是個人的問題，而是社會問題」，牽涉到工作制度、公司結構等種種因素。

她說，丈夫長期臥床期間，學生持續來探望，鼓勵他「永遠不要放棄」、「保持微笑」，丈夫是學生心中的好老師，她希望能延續先生的熱情。

安德晴美強調「沒有任何工作比生命更重要」，每個人都是父母的珍寶、國家的珍寶，是獨一無二的存在。回想過去，丈夫那時忙到沒有時間和家人聊天、陪孩子玩耍，或做自己喜歡的事。

避免過勞，安德晴美提出4項建議，首先「停下來想想，你現在快樂嗎」，如果沒日沒夜工作，甚至睡不到3小時，應該思考工作與生活的平衡。

其次，「了解法律和自身權利」，如果能掌握到法律知識，必要時就可運用；第3，「找到人傾訴」，遇困難時不要獨自面對壓力，一定要找人商量；最後是「勇敢發聲」，希望人們能主動關心周遭的人，有時簡單一句問候，就可能成為對方的浮木。

安德晴美從2019年起與夥伴創立「停止過勞死」網站，分享相關故事、法律資訊與社會資源，希望推動建立一個以人命為先的社會。

