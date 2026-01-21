加百年來首次針對美軍入侵兵推! 戰略要地恐2天就淪陷 只能游擊戰反抗

加拿大軍隊對美軍可能入侵進行演練。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據加拿大《環球郵報》 20 日報導，加拿大官員透露，加拿大軍方舉行了模擬美國入侵加拿大的軍事推演。據稱這是百年來加軍首次模擬類似情景，加官員和專家強調，美軍實際入侵的可能性極低，加軍舉措僅是概念性推演。

據報導，加軍設想採用類似阿富汗武裝組織的遊擊戰術，以對美軍佔領部隊造成大規模傷亡。

報導稱，美國總統川普近期持續挑戰北約盟友，多次聲稱美國將收購格陵蘭，並威脅對反對收購的歐洲國家加徵關稅。

川普說要讓加拿大變成美國第51州，加拿大自由黨貼出美洲圖表示反對決心。 圖 : 翻攝自加拿大自由黨X

川普之前還多次暗示加拿大將成為美國第 51 個州。在這種背景下，2 名加拿大政府高級官員透露，加軍事規劃人員正在模擬美軍自南向北入侵加拿大的情景。預計美軍會在一周內、最快僅需 2 天就能攻克加拿大戰略要地。

官員稱，面對美軍的常規進攻，加拿大既缺乏足夠兵力，還缺少精良裝備。因此軍方設想採用非常規戰術，讓非正規軍事組織或武裝平民組成的小隊實施伏擊、破壞、無人機作戰等。

一名官員透露，該模型借鑒了阿富汗武裝組織的遊擊戰術。此類戰術旨在對美軍佔領部隊造成大規模傷亡。

據報導，軍事規劃者設想，在進攻加拿大前，美軍會先發出明確信號，宣告終結與加拿大在北美防空司令部（NORAD）的合作關係。

北美防空司令部軍用飛機即將抵達格陵蘭的皮圖菲克太空基地。 圖：翻攝自 X

消息人士稱，美國入侵指令下達的首個跡象將會是美軍警告不再與加拿大共用領空。加拿大最多有 3 個月的時間準備應對美軍的海陸入侵。

《環球郵報》稱，加拿大退役少將大衛·弗雷澤說，加拿大軍方制定美軍入侵預案是一種不可思議的情況。不過，他還說，川普對格陵蘭或墨西哥採取任何行動，都將影響加方的軍事部署。若美國威脅升級，即使加拿大在軍事上不可能擊敗美國，也需在邊境部署軍隊。

加拿大空軍。 圖：翻攝自@RCAF_ARC

加拿大退役中將邁克·戴伊表示，認為美國會實際入侵加拿大的想法「純屬幻想」。但如果真的發生這種情況，戴伊表示，加拿大武裝力量無法與美軍抗衡，但美國要佔領加拿大這樣遼闊的國家將面臨巨大困難。

「他們的唯一希望是效仿俄軍進攻基輔的戰術，寄希望於攻佔渥太華政治中心後，加拿大其餘地區就會投降，但正如烏克蘭的案例，我認為即便首都失守，我們也絕不可能放棄抵抗。」戴伊說。

