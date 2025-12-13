加盟主冷血虐狗惹議！茶聚總部才宣布終止合作 再發聲：這天拆招牌

手搖飲品牌茶聚一名加盟店負責人虐狗拿掃把、鞋子懲罰15歲柯基犬，總部昨（12）日發聲終止合作且將求償毀損商譽違約金，今（13）日再宣布預定於下周一依法進行招牌拆除。（圖／翻攝自Threads）

手搖飲品牌茶聚一名加盟主的虐狗影片曝光，遭全網撻伐，總部不僅在第一時間立即發出聲明譴責，昨（12）日也決議與該加盟主終止合作，並將求償毀損商譽的違約金。茶聚總部今（13）日再度發聲，他們已到該門市張貼正式解約公告，正在進行相關作業申請，為避免識別混淆，下周一將依法拆除招牌。

茶聚總部昨日才公告經內部討論，已決議與虐狗的加盟主終止合作關係，並將依契約向加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。沒想到茶聚今日更新解約進度，他們為避免消費者產生誤解，總部已到該門市張貼解約公告；另外，總部已安排拆卸招牌作業，但因為各種程序問題，預計要在下周一才能依法進行拆除。

最後茶聚總部再次強調，「我們不接受、也不容忍任何形式的暴力或違反社會基本價值之行為。」這次所有處置，都是依照加盟契約與制度規範執行，後續如有需補充說明事項，一律由總部統一公告。

茶聚總部已到涉事加盟門市貼出終止合作的公告。（圖／翻攝自臉書／茶聚CHA'GE）

回顧這起爭議，近日在社群平台Threads有一段虐狗影片引發熱議，據網友指出，受虐的柯基犬已高齡15歲，疑似因為亂便溺遭飼主懲罰，飼主一邊罵髒話還拿東西朝柯基犬扔，更把「教訓」愛犬的影片PO上社群，寫下「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」、「（就算）牠20歲，我還是會這樣對牠」。

虐寵飼主很快被網友發現是知名手搖飲茶聚的加盟主，眾人紛紛湧入Google評論留負評。針對這起事件，茶聚加盟總部總經理吳致宏第一時間就發文回應，已責成團隊立即啟動危機處置機制，強調茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的，不接受也不容忍。

茶聚加盟總部臉書聲明全文：

【關於涉及違背動保法規 門店張貼解約通知之說明】

針對近日事件，茶聚加盟總部已依加盟契約完成相關處置程序，並正式終止與涉及違背動保法規之加盟主之合作關係。

為避免社會大眾、周邊居民及消費者產生誤解，總部已於該門店現場張貼正式解約與處置說明公告，清楚告知：茶聚已完成契約層級之解約處置。

此外，為進一步避免品牌識別持續造成混淆，總部亦已安排涉事門店之外觀招牌、品牌識別與相關照片之拆卸作業。惟因招牌拆卸涉及道路使用與相關行政申請程序（路權申請），需依規定完成作業流程，預定將於下週一依法進行招牌拆卸。

茶聚再次重申：

我們不接受、也不容忍任何形式的暴力或違反社會基本價值之行為。本次所有處置，皆係依加盟契約與制度規範執行。後續如有需對外補充說明之事項，將一律由茶聚加盟總部統一公告。

感謝社會各界的關注、提醒與監督。

茶聚加盟總部

