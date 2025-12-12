加盟主持棍虐待15歲柯基犬還喊「送安樂死」 茶聚總部急發聲明

某手搖飲的加盟店負責人拿掃把、鞋子懲罰15歲柯基犬。（圖／翻攝自Threads）

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子不僅情緒失控拿掃把揮打家中老柯基犬，還拿鞋子丟狗，揚言要安樂死，引發網友關注，飼主也被起底疑似為某手搖飲的加盟店負責人，連帶影響品牌形象。對此，「茶聚」總公司在今天（12日）凌晨0時發出聲明回應，表示經過確認後，已暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並展開調查釐清事件。

根據網友指出，受虐的柯基犬已經15歲，疑似因亂尿尿被懲罰，飼主邊罵髒話邊教訓寵物犬，還將影片上傳網路，寫下「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」、「（就算）牠20歲，我還是會這樣對牠」，讓許多鄉民痛批「我實在想不透，為什麼有人會把自己虐狗打狗的畫面錄下來」、「我是蠻支持台灣安樂死，虐動物都去安樂死」、「我已經去動保檢舉了」、「他刪文了，不知有沒有人救救狗狗」。

不僅如此，曾飾演偶像劇《麻辣鮮師》中「萬人美老師」一角的立委郭昱晴也留言怒斥，「我知道他的飲料店在哪，曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子，明天來處理！」

台北市市議員陳宥丞則說，已請台北市動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物，也請大家提供更多資料，減少查證時間，例如發生可能的地點和其他資訊，對於虐待動物、絕不寬容。

針對此事件，茶聚加盟總部總經理吳致宏在12日凌晨發文回應，第一時間得知有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片，感到震驚及極度遺憾，雖然此事屬加盟主的個人行為，「但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」

吳致宏強調，在確認事件後，已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已立即暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序，同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業，「我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。」

茶聚聲明回應。（圖／翻攝自臉書／茶聚CHA'GE）

